Suda freddo, Mike Bongiorno, avvolto nella giacca d'ordinanza, l'abito scuro e la montatura spessa calata sul naso. Tra le mani stringe la cartellina che gli servirà per condurre quella serata, ma prima di iniziare gli tocca fare un doveroso preambolo. L'imbarazzo è tattile, perché ormai non si parla d'altro in ogni angolo del Paese: al Rischiatutto di quest'anno c'è qualcosa che non va. Succedono cose strane, in questa edizione del 1972. Robe ai bordi del paranormale. Succede, soprattutto, che il campione in carica da sei settimane - tale Massimo Inardi, esperto di musica e parapsicologo - non sbagli un colpo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il campione del Rischiatutto che leggeva nella mente di Mike Bongiorno