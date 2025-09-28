Il Camerino vola con Maccioni e Marchionni
Camerino 2 Casette Verdini 0: Spitoni, Barilaro, Di Luca (18' st Carnevali), Ferretti, Frinconi, Cicci, Scotini (46'st Martellucci), Recchioni (36' st Staffolani A.), Jachetta (21'st Gubinelli), Maccioni (29'st Raponi), Marchionni (43' st Ucciero). All. Giacometti. CASETTE VERDINI: Carnevali, Donnari, Trinetta, Forte (14' st Blunno), Ferri, Moschetta, Guing (14' st Ulivello), Juarez Delfino, Del Brutto (36' st Luciani), Morettini, Romanski. All. Lattanzi. Arbitro: Dovesi di Ancona. Reti: 19' Maccioni, 8' st Marchionni Ancora una vittoria del Camerino che stavolta lascia a secco di punti Casette Verdini e centra la prima vittoria in casa.
