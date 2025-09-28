Il ’Calbi’ attira 20mila presenze con gli eventi

La Regina sogna con il Centro Sportivo Giorgio Calbi in zona stadio. Il centro può contare su tre campi da calcio a 11 (di cui 2 in sintetico), due campi da calcio a 8 (di cui uno in sintetico) e tre campi da padle e i gestori dell’impianto grazie ad una trentina di eventi di vari sport (calcio, padle, pallavolo ed altro ancora) hanno portato a Cattolica e in riviera nel corso di quest’anno solare circa 20.000 presenze turistiche (pernottamenti) tra grandi e piccini grazie a eventi come Easter Cup, Summer Cup, Milan Cup, ecc. e quindi con vacanze sportive, ritiri sportivi, aziendali e camp. "Il Centro Sportivo Giorgio Calbi è un complesso sportivo rinnovato e all’avanguardia – sottolinea Omar Ibidi del Centro Sportivo Giorgio Calbi e socio del tour operator Sportland Travel – composto da vari campi di diverso tipo, senza dimenticare la pista di atletica, il centro ricreativo con ampio giardino, bar e ristorantino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

