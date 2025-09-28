C’era un sofisticato congegno idraulico a mascherare un bunker, ricavato all’interno di un capannone situato a pochi chilometri da Cassino: là sotto si nascondeva la più grande fabbrica clandestina di sigarette mai rinvenuta in Italia. Quel congegno, infatti, apriva un nascondiglio sotterraneo, dov’erano installati macchinari e venivano custodite tonnellate di sigarette contraffatte. A portare tutto alla luce è stata la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Ancona, coadiuvata da quella di Frosinone e in un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, che nei giorni scorsi ha eseguito una complessa operazione che ha portato all’individuazione di una fabbrica clandestina di sigarette contraffatte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il blitz della Finanza. Nascosta dentro al bunker c’era la più grande fabbrica clandestina di sigarette