"Cesenatico ha ancora tutte le carte in regola per essere una destinazione attraente e competitiva, ma urgono risposte vere, immediate e meno individualismo, occorre un netto cambio di marcia e di visione". È questo il messaggio lanciato dagli albergatori, a margine dell’assemblea per fare il punto sulla stagione estiva 2025 appena conclusa, dove per molti operatori turistici ci sono state più ombre che luci. Nella sala convegni di Adac Federalberghi si è svolto il tradizionale incontro di fine stagione, un appuntamento particolarmente atteso al termine di un’estate molto altalenante e vissuta sotto le aspettative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio degli albergatori: "Una stagione sotto le aspettative, occorre cambiare subito marcia"