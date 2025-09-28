Il big match va al Milan Napoli sconfitto 2-1
Saelemaekers e Pulisic colpiscono, De Bruyne accorcia su rigore ma i rossoneri resistono in 10 MILANO - Un Milan solido e concreto fa suo il big match di San Siro superando 2-1 un Napoli privo di molti giocatori nel reparto difensivo. Alle reti di Saelemaekers e Pulisic nel primo tempo risponde De B. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Milan-Bari, la designazione arbitrale per il match di Coppa Italia
Højlund Milan, trattativa pronta ad infiammarsi: il giocatore non è stato convocato per il match di Premier
Milan-Bari, Leao gol e infortunio: match dura 17 minuti
Le pagelle di Milan-Napoli, i top e i flop della partita - A San Siro si gioca il primo vero big match degli azzurri di Antonio Conte.
Milan-Napoli, Pulisic e Saelemaekers: «Vittoria top ottenuta con tanti sacrifici» - Primo bivio della stagione di Serie A alle spalle per Milan e Napoli: finisce sul 2-