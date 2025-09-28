il big match va al milan napoli sconfitto 2 1

Saelemaekers e Pulisic colpiscono, De Bruyne accorcia su rigore ma i rossoneri resistono in 10 MILANO - Un Milan solido e concreto fa suo il big match di San Siro superando 2-1 un Napoli privo di molti giocatori nel reparto difensivo. Alle reti di Saelemaekers e Pulisic nel primo tempo risponde De B. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

