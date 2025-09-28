Il baby Camarda nel recupero salva il Lecce è 2-2 contro il Bologna
AGI - Il primo gol in Serie A di Camarda regala il secondo punto in campionato al Lecce, che contro il Bologna gioca una gara coraggiosa e brillante, facendo i conti anche con la sfortuna visti i tre legni colpiti: la rete del diciassettenne al 94' vale alla fine il definitivo 2-2. Eusebio Di Francesco conferma in blocco gli undici che la scorsa settimana hanno perso contro il Cagliari, con la sola eccezione di Tete Morente, rilanciato da titolare al posto di Sottil. Formazioni e vantaggio del Lecce. Ne cambia diversi, invece, Vincenzo Italiano, con la novità più rilevante costituita dalla prima partita da titolare per Rowe. 🔗 Leggi su Agi.it
