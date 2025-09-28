Il baby Camarda nel recupero salva il Lecce è 2-2 contro il Bologna

AGI - Il primo  gol  in  Serie A  di  Camarda  regala il secondo  punto  in campionato al  Lecce, che contro il  Bologna  gioca una gara coraggiosa e brillante, facendo i conti anche con la  sfortuna  visti i tre legni colpiti: la rete del diciassettenne al 94' vale alla fine il definitivo 2-2.  Eusebio Di Francesco  conferma in blocco gli undici che la scorsa settimana hanno perso contro il  Cagliari, con la sola eccezione di  Tete Morente, rilanciato da titolare al posto di  Sottil. Formazioni e vantaggio del Lecce. Ne cambia diversi, invece,  Vincenzo Italiano, con la novità più rilevante costituita dalla prima partita da titolare per  Rowe. 🔗 Leggi su Agi.it

