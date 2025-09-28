Il 90% dei casi di cancro allo stomaco è legato a un batterio comune | perché non sottovalutare il bruciore

L'Helicobacter pylori è presente nello stomaco di oltre 24 milioni di italiani. Nella maggior parte dei casi è innocuo, ma può innescare un'infiammazione cronica che aumenta il rischio di cancro allo stomaco. I sintomi vengono spesso confusi con un semplice bruciore, ritardando la diagnosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tumori, da Helicobacter 90% casi cancro stomaco, Sinuc 'evitare l'automedicazione'

Cancro allo stomaco nei giovani: nel 76% dei casi la causa è la stessa. Come evitarla?

Cancro al fegato, drammatico aumento dei casi entro 25 anni: cause e come prevenire il tumore

