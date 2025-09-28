Il 3 novembre 2025 scoppierà la terza guerra mondiale | la nuova teoria del complotto social

Secondo Shirreff, ex generale Nato, un eventuale attacco russo farebbe cadere l'Europa in cinque giorni. Per dimostrarlo, elabora uno scenario apocalittico con date casuali. Che però vengono prese sul serio dai complottisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Il 3 novembre 2025 scoppierà la terza guerra mondiale": la nuova teoria del complotto social

Perché il 3 novembre 2025 sui social è il giorno della terza guerra mondiale: la nuova teoria del complotto - Dopo lo scenario ipotetico elaborato dall’ex generale NATO Richard Shirreff, i social hanno trasformato la simulazione in teorie complottiste sulla terza ... Come scrive fanpage.it

