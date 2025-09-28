Il 3 novembre 2025 scoppierà la terza guerra mondiale | la nuova teoria del complotto social

28 set 2025

Secondo Shirreff, ex generale Nato, un eventuale attacco russo farebbe cadere l'Europa in cinque giorni. Per dimostrarlo, elabora uno scenario apocalittico con date casuali. Che però vengono prese sul serio dai complottisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

