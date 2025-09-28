Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 28 settembre 2025. Avellino – Al Partenio-Lombardi l’Avellino conferma carattere e solidità, chiudendo una prestazione convincente con una vittoria netta. I lupi partono forte, trovano subito il vantaggio con Biasci e nella ripresa mettono in ghiaccio il risultato grazie al raddoppio di Kumi, sfruttando un grave errore della difesa ospite. Una prova di personalità, con il pubblico biancoverde trascinato dall’entusiasmo di una squadra sempre più consapevole dei propri mezzi. ( LEGGI QUI ). Benevento – “Ho chiesto la al governo israeliano che “non ci fossero atteggiamenti violenti nei confronti delle persone”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: blitz dei Nas, più di venti attività chiuse in Campania