Icardi o Lautaro Martinez | il confronto divide | Potrebbe fare più gol…
Nella storia recente dell’Inter, dopo Javier Zanetti, due simbolici capitani sono stati proprio i due attaccanti argentini: Lautaro Martinez e Icardi. I due calciatori sudamericani hanno acceso il dibattito a TvPlay e sono stati presi come riferimento, essendo praticamente i cannonieri più rappresentativi dei colori nerazzurri degli ultimi anni. Da una parte Icardi, che nello scorso decennio è stato un bomber implacabile, fermato forse solo dalle vicende di gossip e la lite con Spalletti e lo spogliatoio. Mauro Icardi e Lautaro Martinez: chi è più forte (TvPlay) Dall’altra Lautaro Martinez, attuale capitano dell’Inter, che di tanto in tanto finisce nell’occhio del ciclone mediatico a causa delle pause dal gol. 🔗 Leggi su Tvplay.it
icardi - lautaro
