SILVESTRI 6. Sempre sul pezzo nonostante l'impiego a sorpresa. TERRACCIANO 5. Lascia una voragine sull'1-0. Combina un altro pasticcio e viene graziato, è però lui a far espellere Rodriguez. BASCHIROTTO 7. Perde il primo corpo a corpo con Douvikas: giallo. Lo gestisce alla grande e piazza la zuccata del pari. BIANCHETTI 7. Una certezza. Stoppa diverse chance dei lariani. ZERBIN 5,5. Un tempo senza mai riuscire a sfruttare il campo in contropiede. BONDO 6,5. Garantisce dinamismo in mediana. GRASSI 6. Se la squadra gira poco offensivamente è anche perché in regia si fatica. Nella ripresa entra più nel vivo del gioco.

I voti dei gRIGIOROSsi. Bianchetti certezza. Vazquez e Floriani danno la scossa. Johnsen non punge