I truffatori sono bravi ma non bisogna mai chiudersi e vergognarsi
Un messaggio chiaro è stato lanciato durante l'incontro sul tema delle truffe agli anziani, che si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre nella sala polivalente del centro servizi Beato Pellegrino di Padova. L'evento, parte del progetto "Noi non ci caschiamo. Facciamo rete contro le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: truffatori - sono
Attenti alla coppia che vende statuette religiose. Sono truffatori
Love Con Revenge: la vendetta dei cuori infranti, cosa è successo dopo che i truffatori sono stati smascherati?
Catania, chiedono un prestito alle poste, ma sono due truffatori: arrestati
Gli esperti spiegano che queste numerazioni sono state pensate per offrire servizi a pagamento, ma vengono sfruttate dai truffatori per svuotare i conti - facebook.com Vai su Facebook
Purtroppo sono tornati dalle vacanze anche i truffatori... In questi giorni abbiamo ricevuto nuove segnalazioni da nostri utenti che hanno ricevuto questo messaggio che invita a richiamare spacciandosi per il CAF. ?Si tratta di una TRUFFA! Vai su X