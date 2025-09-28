I truffatori sono bravi ma non bisogna mai chiudersi e vergognarsi

Un messaggio chiaro è stato lanciato durante l'incontro sul tema delle truffe agli anziani, che si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre nella sala polivalente del centro servizi Beato Pellegrino di Padova. L'evento, parte del progetto "Noi non ci caschiamo. Facciamo rete contro le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it