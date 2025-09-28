I rossoblu sbaragliano la Juve Next Gen La Samb cala il poker esplode il Riviera
SAMB 4 JUVE NEXT GEN 2 SAMB (4-3-3): Orsini 6,5; Zoboletti 7, Pezzola 6,5, Zini 6,5, Tosi 6 (23’ st Paolini 6); Candellori 7, Alfieri 6 (35’ st Marranzino 6,5), Tourè M. 6,5; Konatè 6 (18’ st Scafetta 6), Eusepi 8 (35’ st Sbaffo 7), Tourè N. 6,5 (35’ st Iaiunese 7). A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Bongelli, Battista, Vesprini, Tataranni. All. Palladini 6,5 JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco 6; Pedro Felipe 5,5 (1’ st Vacca 6), Scaglia F. 5,5, Turicchia 5,5 (1’ st Anghele 6); Rouhi 6, Faticanti 6, Owuso 6 (18’ st Macca 6), Turco 6; Cudrig 6,5 (34’ Puczka), Guerra 6,5; Deme 6,5 (41’ st Pugno sv). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
