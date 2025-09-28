I rider di Just eat si fermano per tre ore protesta per i contratti a tempo indeterminato

Adesione straordinaria ieri sera all'assemblea dei rider di Just eat indetta dalla Filt Cgil Messina. "Ritorniamo in piazza col 99 per cento di adesione - afferma il sindacato - abbiamo bloccato il servizio per tre ore. Ritorniamo in piazza per dire basta al lavoro precario, basta al lavoro part. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

