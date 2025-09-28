I retroscena di Lichtsteiner sulle sfuriate di Conte e Allegri | C’entra il Napoli

Spazionapoli.it | 28 set 2025

L’ex terzino della Juventus ha raccontato dei retroscena riguardanti i due sfidanti per il big match di questa sera a San Siro: i racconti inediti  Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Stephan Lichtsteiner ha parlato di Massimiliano Allegri  e di Antoni Conte, in vista del loro incrocio di questa sera per Milan-Napoli. L’ex terzino svizzero ha avuto la fortuna di poter essere allenato da entrambi i tecnici, vincendo nella Juventus del grande ciclo iniziato poco più di 10 anni fa. Chi meglio di lui può raccontare aneddoti e storie legate a due caratteri forti e vincenti. Nel corso della sua chiacchierata, però, non ha espresso una sua preferenza per uno dei due. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

i retroscena di lichtsteiner sulle sfuriate di conte e allegri c8217entra il napoli

© Spazionapoli.it - I retroscena di Lichtsteiner sulle sfuriate di Conte e Allegri: “C’entra il Napoli”

