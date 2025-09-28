C ’è molto da riflettere su quali siano oggi i punti di riferimento maschili nella ricerca Nuovi modelli di mascolinità, svolta da Ipsos su un campione di 800 individui, tra maschi e femmine, tra i 16 e i 24 anni, per il Centro di ricerca interuniversitario Culture di genere, che raccoglie tutti gli atenei milanesi. Il ritorno dell’uomo sensibile, chi è il performative male? X Leggi anche › I maschi tutti da ridere di Netflix e i problemi con quelli veri L’analisi, presentata al Tempo delle Donne, tra il 12 e il 14 settembre scorsi, è davvero una miniera di spunti. Mi hanno molto colpito, ad esempio, le opinioni espresse su quelli che sono gli attuali modelli maschili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I ragazzi di oggi, nel paragonarsi ai giovani della generazione dei loro nonni e padri, si giudicano, per lo più, peggiori. Opinione peraltro condivisa dalle ragazze