I pronostici di domenica 28 settembre | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1
I pronostici di domenica 28 settembre, si gioca in Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Basta dare una rapida occhiata alla classifica per capire che il match clou della quinta giornata di Serie A va in scena a San Siro. Da una parte il Milan di Massimiliano Allegri, che dopo il sorprendente k.o. all’esordio con la Cremonese ha inanellato quattro vittorie di fila, e dall’altra il Napoli di Antonio Conte, unica squadra ancora a punteggio pieno. La sfida nella sfida è rappresentata poi dallo scontro tra due allenatori più vincenti e iconici del calcio italiano, che di caratteristiche in comune ne hanno più di quanto si pensi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostici - domenica
Kfum Oslo-Rosenborg (domenica 03 agosto 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
Molde-Bryne FK (domenica 03 agosto 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
Saint-Gilloise-OH Leuven (domenica 03 agosto 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Sport In Oro - "La Domenica Sportiva dei Dilettanti". . #eccellenza Il commento di Claudio #Franci sul Girone A di Eccellenza stagione 2025/2026 tra pronostici e analisi delle singole squadre - facebook.com Vai su Facebook
#NapoliPisa è dalle 20 su DAZN! Come finisce il Monday Night Bobo Vieri ha fatto il suo pronostico a #Fuoriclasse: powered by Haier TV, è ogni domenica sera su #DAZN - X Vai su X
Pronostico Brescia-Milano 28 Settembre: Finale Supercoppa 2025 - Domenica 28 Settembre si gioca la Finale della Supercoppa Italiana 2025 di Basket: quote e pronostico Germani Brescia- Da bottadiculo.it
Pronostico Alcaraz-Nakashima 28 Settembre: Quarti ATP Tokyo 2025 - Si scende in campo, Domenica 28 Settembre, per giocare i quarti di finale dell'ATP Tokyo 2025: pronostico Alcaraz- Come scrive bottadiculo.it