La politica non abbia paura a parlare di mafia. Soprattutto, ma non soltanto ora, con la scadenza delle elezioni regionali alle porte: perché parlare di mafia diventa il primo antidoto alla mafia stessa. In sintesi è questo il messaggio che arriva da Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto, che lancia proprio un appello ai candidati al consiglio regionale: "Parlate di mafia, diteci come la volete combattere". Prato, aveva già avuto modo di sottolineare Calleri su queste colonne, per troppo tempo ha vissuto nell’automertà ("non un’omertà indotta dalle organizzazioni mafiose, ma una omertà che un esponente della società si auto impone perché non vuole prendere atto della situazione"). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I problemi del territorio: "I candidati regionali parlino di mafia e di come combatterla"