I problemi del territorio | I candidati regionali parlino di mafia e di come combatterla
La politica non abbia paura a parlare di mafia. Soprattutto, ma non soltanto ora, con la scadenza delle elezioni regionali alle porte: perché parlare di mafia diventa il primo antidoto alla mafia stessa. In sintesi è questo il messaggio che arriva da Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto, che lancia proprio un appello ai candidati al consiglio regionale: "Parlate di mafia, diteci come la volete combattere". Prato, aveva già avuto modo di sottolineare Calleri su queste colonne, per troppo tempo ha vissuto nell’automertà ("non un’omertà indotta dalle organizzazioni mafiose, ma una omertà che un esponente della società si auto impone perché non vuole prendere atto della situazione"). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: problemi - territorio
Chantal Bomprezzi (Pd) inaugura la propria sede elettorale: «Largo ai giovani, attenzione ai problemi del territorio»
Forgione. Benevento sulla rete idrica ha primeggiato per finanziamenti: alcuni hanno seri problemi a leggere la realtà del territorio
Ancora “problemi” sulla chiusura del posto di teleconduzione Enel di Terni Cardinali: «Prima il via libera regionale, ora la posizione di Nevi. Così si indebolisce la difesa del territorio» - facebook.com Vai su Facebook
Candidati regionali ad Arezzo: il mondo cooperativo porta le sue istanze - Vagnoli e Romanelli incontrano Confcooperative TN per discutere di sviluppo locale, servizi e opportunità per le comunità ... Da lanazione.it
Elezioni Regionali 2025: il calendario completo/ Chi sono i candidati per le sette Regioni al voto - Elezioni Regionali 2025, domenica si apre la sfida: quali sono le Regioni chiamate al voto, il calendario completo e tutti i candidati ... Segnala ilsussidiario.net