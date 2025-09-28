I pro Pal attaccano ancora la polizia Sassi e vetri per bloccare Torino

Dopo Milano (60 agenti feriti), ieri i manifestanti «umanitari» hanno replicato la guerriglia per invadere l’aeroporto e la sede di Leonardo. Lanciati anche petardi. Vandalizzato il murale in memoria di Kirk. 🔗 Leggi su Laverita.info

i pro pal attaccano ancora la polizia sassi e vetri per bloccare torino

© Laverita.info - I pro Pal attaccano ancora la polizia. Sassi e vetri per «bloccare» Torino

