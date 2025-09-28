I pro Pal attaccano ancora la polizia Sassi e vetri per bloccare Torino
Dopo Milano (60 agenti feriti), ieri i manifestanti «umanitari» hanno replicato la guerriglia per invadere l’aeroporto e la sede di Leonardo. Lanciati anche petardi. Vandalizzato il murale in memoria di Kirk. 🔗 Leggi su Laverita.info
Questi non scioperano per la pace. Questi vivono di odio e violenza, trasformano le piazze in guerriglie e attaccano la polizia. E la sinistra, invece di condannarli, li coccola. #Gaza Vai su X
Antagonisti e pro Palestina attaccano la Polizia e bloccano le stazioni e minacciano di creare problemi nei porti e nelle piazze. Esagitati che vogliono creare solo fastidi agli italiani. - facebook.com Vai su Facebook
Torino, pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto: scontri con la polizia, diversi feriti. Il corteo verso il Salone dell'auto. «Blocchiamo tutto» - Torino, i manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire ... Secondo ilmessaggero.it
“Blocchiamo tutto”, scontri a Torino: migliaia in piazza nei cortei pro Pal - I manifestanti fermati prima di raggiungere l’aeroporto di Caselle. Da repubblica.it