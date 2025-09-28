I PREMI DEL LUCCA FILM FESTIVAL 2025 VENTUNESIMA EDIZIONE Tutti i premi dei concorsi di lungometraggi, cortometraggi, del concorso Over The Real e del concorso Lucca For Future Sono stati consegnati i premi dei concorsi internazionali di lungometraggi e cortometraggi della ventunesima edizione del Lucca Film Festival, che si è tenuto nella città toscana dal 20 al 28 settembre 2025, con la direzione artistica di Nicola Borrelli. Il festival è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Al Lucca Film Festival sono stati dodici i film in anteprima italiana presentati nel concorso di lungometraggi, e sempre dodici i cortometraggi da tutto il mondo hanno animato il concorso a loro dedicato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - I premi del Lucca Film Festival 2025