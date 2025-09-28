I portuali di Genova fermano di nuovo una nave di armi diretta in Israele
ABBONATI A DAYITALIANEWS Blocco del carico e sciopero europeo contro i traffici bellici. I portuali di Genova hanno nuovamente bloccato il carico di armi destinato a Israele, lanciando al contempo l’idea di uno sciopero europeo contro i traffici di armi. La mobilitazione della città ha visto migliaia di persone in corteo, chiedendo la fine del genocidio a Gaza e dell’occupazione in Palestina. Ieri, sabato 27 settembre, il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp) insieme all’ Unione Sindacale di Base (USB) hanno fermato le operazioni di carico della nave Zim New Zealand, al Terminal Spinelli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: portuali - genova
Il Comune di Genova contro la guerra: "Al fianco dei lavoratori portuali"
Il Comune di Genova si schiera con i portuali contro il traffico di armi destinate a Israele: “Siamo contro tutte le guerre”
Portuali Genova, 'respinti container armi per Israele'
Un'altra grande vittoria dei lavoratori portuali di Genova del Calp e l'Usb che hanno impedito il carico di una nave diretta in Israele! Questa sera è arrivata la notizia che la nave Zim New Zealand dovesse cricare materiale pericoloso diretto a Israele, subito i lav - facebook.com Vai su Facebook
Genova adesso. Tantissime persone, e i portuali di Genova organizzati con Calp e Usb hanno impedito il carico della nave Zim New Zealand con materiale bellico diretto a Israele. La nave ha abbandonato il porto senza aver caricato i container. A Genova Isr - X Vai su X
I portuali di Genova bloccano ancora una volta una nave carica di armi diretta in Israele - I portuali di Genova bloccano il carico di armi diretto a Israele e promuovono uno sciopero europeo contro i traffici bellici ... Da fanpage.it
Genova guida i portuali del Mediterraneo verso lo sciopero internazionale: “Porti di pace contro tutte le rotte d’armi” - Al Circolo dell’Autorità Portuale il secondo incontro del coordinamento internazionale dei portuali per "fermare l’escalation e i transiti di armamenti verso i paesi in guerra" ... Riporta ilfattoquotidiano.it