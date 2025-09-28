i portuali di genova fermano di nuovo una nave di armi diretta in israele

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blocco del carico e sciopero europeo contro i traffici bellici. I portuali di Genova hanno nuovamente bloccato il carico di armi destinato a Israele, lanciando al contempo l’idea di uno sciopero europeo contro i traffici di armi. La mobilitazione della città ha visto migliaia di persone in corteo, chiedendo la fine del genocidio a Gaza e dell’occupazione in Palestina. Ieri, sabato 27 settembre, il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp) insieme all’ Unione Sindacale di Base (USB) hanno fermato le operazioni di carico della nave Zim New Zealand, al Terminal Spinelli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

