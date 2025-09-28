I portuali di Genova fermano di nuovo una nave di armi diretta in Israele

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blocco del carico e sciopero europeo contro i traffici bellici. I portuali di Genova hanno nuovamente bloccato il carico di armi destinato a Israele, lanciando al contempo l’idea di uno sciopero europeo contro i traffici di armi. La mobilitazione della città ha visto migliaia di persone in corteo, chiedendo la fine del genocidio a Gaza e dell’occupazione in Palestina. Ieri, sabato 27 settembre, il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp) insieme all’ Unione Sindacale di Base (USB) hanno fermato le operazioni di carico della nave Zim New Zealand, al Terminal Spinelli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Il Comune di Genova contro la guerra: "Al fianco dei lavoratori portuali"

Il Comune di Genova si schiera con i portuali contro il traffico di armi destinate a Israele: “Siamo contro tutte le guerre”

Portuali Genova, 'respinti container armi per Israele'

portuali genova fermano nuovoI portuali di Genova bloccano ancora una volta una nave carica di armi diretta in Israele - I portuali di Genova bloccano il carico di armi diretto a Israele e promuovono uno sciopero europeo contro i traffici bellici ... Da fanpage.it

portuali genova fermano nuovoGenova guida i portuali del Mediterraneo verso lo sciopero internazionale: “Porti di pace contro tutte le rotte d’armi” - Al Circolo dell’Autorità Portuale il secondo incontro del coordinamento internazionale dei portuali per "fermare l’escalation e i transiti di armamenti verso i paesi in guerra" ... Riporta ilfattoquotidiano.it

