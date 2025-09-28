i mostri della flotilla

Tra dieci giorni saranno trascorsi due anni dalla strage del 7 ottobre del 2023, una data nera nel libro di storia, la caccia di Hamas agli ebrei. Due anni fa Israele ha vacillato, chi era scampato all’Olocausto, ai campi di sterminio nazisti, è stato catturato dai tagliagole di Gaza, dalla mano di Adolf Hitler a quella di Yahya Sinwar. Oltre mille morti, un’indescrivibile ferocia, sono stati completamente dimenticati e con una propaganda pervasiva, con la complicità del giornalismo più ideologizzato e asservito, è tornato l’antisemitismo. Quando durante l’assemblea generale dell’Onu i delegati di dittature, satrapie, regimi mozza-orecchi, sultanati con la forca e califfati di torturatori hanno abbandonato la sala durante il discorso di Bibi Netanyahu, chi nel mondo libero ha conservato ancora la ragione ha capito qual è la posta in gioco: da una parte l’unica democrazia del Medio Oriente, dall’altra la più grande minaccia alla nostra libertà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

