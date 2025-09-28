I mondiali alle Vallette? Occasione per il territorio
"Una grande vetrina per tutto il territorio". Alle Vallette di Ostellato, dal 12 al 19 aprile, si terrà la quindicesima edizione del Campionato del Mondo per Nazioni di Pesca a tecnica er. La notizia è stata comunicata dalla Federazione Nazionale della pesca sportiva, la Fipsas, che su mandato della Federazione Internazionale, la Fips.Ed, ha assegnato alla sezione Fipsas di Ferrara, l’organizzazione nel contesto naturalistico di Ostellato, nel tratto denominato ‘Cavalli’. Nelle parole della sindaca Elena Rossi tutta la soddisfazione: "Si tratta di una bella notizia per il nostro territorio, lo abbiamo saputo in anteprima già qualche mese fa, sarà la seconda volta che si tiene a Ostellato un campionato mondiale alle Vallette, ricordando che annualmente si disputano ormai da anni anche gare di pesca internazionali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Pesca, ufficiali le date della manifestazione dell’anno prossimo. Intanto, buoni risultati per i ferraresi. Mondiali alle Vallette il 12 e 19 aprile
