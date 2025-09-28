i misteri buffi del calcio

L'Inter ha trovato il tesoro sull'isola, a Cagliari la squadra di Chivu ha recuperato gioco e gol (il primo in A di Pio Esposito), la vittoria fa classifica, 90 minuti non tutti agevoli ma punti importanti per riagganciare il gruppo in corsa. Il pareggio della Juventus con l'Atalanta rientra nel mistero buffo del calcio, non perché i bergamaschi abbiamo demeritato ma perché la squadra bianconera ha fatto di tutto per non vincere, con la complicità di Tudor: buona la prestazione del primo tempo ma il croato ha cambiato ancora l'11 iniziale per poi rivoluzionarlo, la sua audacia è supportata dalla fortuna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

