I migliori hotel e le penthouse del centro di Firenze tra Spa di lusso e tutta l' arte che vuoi
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Icona del Rinascimento e scrigno di capolavori, Firenze è oggi anche un laboratorio di eccellenza nell’ospitalità di lusso. Tra dimore storiche sapientemente restaurate e nuovi progetti alberghieri che incarnano una visione contemporanea, la città offre un’esperienza unica, dove tradizione e innovazione convivono in perfetto equilibrio. Accanto agli storici palazzi trasformati in hotel di charme, custodi di affreschi, boiserie e arredi sartoriali, emergono nuove realtà che ridefiniscono il concetto di ospitalità fiorentina. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: migliori - hotel
I 13 Migliori hotel di Barcellona, dal centro alla spiaggia
I vetri di casa mia avevano sempre gli aloni anche utilizzando i migliori prodotti: ho risolto con il metodo degli hotel
Le 5 migliori colazioni in hotel d’Europa, la classifica del travel creator: “La preferita a Matera”
Il Cavallino Bianco Caorle – Venezia è pronto a diventare il nuovo punto di riferimento per le vacanze in famiglia. Dopo il successo internazionale del Cavallino Bianco family spa Grand Hotel di Ortisei in Val Gardena, considerato uno dei migliori family hot - facebook.com Vai su Facebook
Continua il viaggio alla ricerca dei migliori alberghi d'Italia con #4Hotel! ? In questa puntata @barbierichef cambia regione e va in Abruzzo, a L'Aquila: chi avrà la miglior struttura alberghiera? #4Hotel stasera dalle 21:15 su @skyitalia Una prod. #banijay - X Vai su X
Se avete bisogno di un weekend di relax, ecco 6 hotel con centro benessere Spa in Italia dove rifugiarvi - Non risolverà certamente tutti i nostri problemi, ma ritagliarsi un weekend o qualche giorno di più in un hotel con centro benessere Spa in Italia - Scrive vogue.it
U.S. News & World Report ogni anno identifica le migliori strutture in tutto il mondo - Lusso, storia e un servizio impeccabile: l’Europa ospita alcuni dei migliori hotel del mondo. Secondo menshealth.com