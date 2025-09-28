I leader cristiani in Terra Santa contro la tesi di Netanyahu | È Israele a farci scappare non l’Autorità palestinese
È “ l’occupazione ” israeliana, “non l’ Autorità nazionale palestinese “, che “danneggia i cristiani in Palestina”. Una rappresentanza di leader delle Chiese cristiane in Terra Santa – tra cui il patriarca latino emerito di Gerusalemme Michel Sabbah, l’arcivescovo greco-ortodosso Attallah Hanna e il vescovo luterano emerito di Terra Santa Munib Younan – contesta in un documento le affermazioni all’ultima assemblea generale dell’Onu del premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui “quando Betlemme, il luogo di nascita di Gesù, era sotto il controllo israeliano, l’80% dei suoi residenti era cristiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
