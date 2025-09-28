I lavori all’ombra della Reggia Il cantiere è alla fase finale L’ex Borsa verso la rinascita

Fase finale dei lavori per il “ restauro spinto ”, come dicono i tecnici, del corpo ex Borsa adiacente al liceo artistico Nanni Valentini, nel complesso della Villa Reale. Delle ex scuderie rimangono le murature portanti, il resto è stato tutto rifatto. I lavori, iniziati a settembre 2023, dovrebbero terminare per la fine del 2026. Si tratta di 1.300 metri quadri moltiplicati per due piani, di cui i due terzi diventeranno aule della scuola e un terzo (800 metri quadri circa) rimarrà al Comune, in capo all’Azienda speciale Paolo Borsa, già titolare di corsi professionali nella sede di via Borsa (operatore della ristorazione, agricolo, informatico, tecnico di cucina, servizi di sala e bar). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

