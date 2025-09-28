I granata tornano da Bolzano con le ossa rotte Il Sudtirol domina e ne segna tre senza fatica
SUDTIROL 3 REGGIANA 1 SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, El Kaouakibi; Molina, Tait (24’st Coulibaly), Tronchin (42’st Brik), Martini (30’st F.Davi), S.Davi (30’st Zedadka); Merkaj (42’st Italeng), Odogwu. A disp.: Poluzzi, Theiner, Bordon, Mallamo, Pecorino, Sabatini. All.: Bocchini (Castori squalificato) REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover (35’ st Tavsan), Reinhart (35’ st Novakovich), Bertagnoli (26’ st Charlys), Bozzolan (1’st Marras); Portanova, Girma (1’st Lambourde); Gondo. A disp.: Saro, Enza, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Mendicino, Maisterra. All. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: granata - tornano
Tornano ad aprirsi almeno per questo week-end le porte del "Volpe" dove i granata sono chiamati ad una grande prova di forza contro una delle formazioni più accreditate a competere per il salto di categoria - facebook.com Vai su Facebook
Torino, 1000 tifosi granata tornano a protestare al Filadelfia: “Cairo vattene” https://lastampa.it/torino/2025/09/21/news/torino_protesta_cairo_filadelfia-15318238/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
I granata tornano da Bolzano con le ossa rotte. Il Sudtirol domina e ne segna tre senza fatica - Portanova (in gol) e compagni si svegliano leggermente nella ripresa, ma non basta ... Si legge su msn.com