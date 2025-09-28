I seggi si sono chiusi alle 21 locali, con file di elettori ancora in attesa davanti alle urne. Poi lo spoglio serale ha consegnato il suo verdetto: la Moldavia imbocca la via europea, prendendo le distanze - per la seconda volta in un anno - dall’orbita di Mosca. Dopo una lunga rincorsa di percentuali altalenanti, a spoglio quasi ultimato il Partito d’azione e solidarietà della presidente Maia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - I filo-Ue verso la vittoria in Moldavia, avanti al 44%: spoglio quasi concluso, il Blocco patriottico lontano (al 28%)