I familiari di Maddalena Carta morta a 38 anni per non trascurare i pazienti | Faceva orari disumani

Sognava di fare la dottoressa da quando era bambina Maddalena Carta, la 38enne morta dopo aver trascurato alcuni malesseri per non abbandonare i pazienti che avevano bisogno di lei a Dorgali, in Sardegna. Le parole della mamma e del fratello: "Da piccola fingeva di auscultare il torace delle sue bambole, la sua era una missione. Faceva orari disumani".