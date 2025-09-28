I familiari di Maddalena Carta morta a 38 anni per non trascurare i pazienti | Faceva orari disumani
Sognava di fare la dottoressa da quando era bambina Maddalena Carta, la 38enne morta dopo aver trascurato alcuni malesseri per non abbandonare i pazienti che avevano bisogno di lei a Dorgali, in Sardegna. Le parole della mamma e del fratello: "Da piccola fingeva di auscultare il torace delle sue bambole, la sua era una missione. Faceva orari disumani". 🔗 Leggi su Fanpage.it
