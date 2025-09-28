I famigliari di Maddalena Carta la dottoressa di famiglia morta a 38 anni | Il sovraccarico di lavoro corrode anche una persona forte

Maddalena Carta sognava di diventare dottoressa sin da quando era bambina. La 38enne di Dorgali, provincia di Nuoro, è morta per aver trascurato dei malesseri per non abbandonare i suoi pazienti. Come ha raccontato la madre in un’intervista al C orriere della Sera: “Fingeva di auscultare il torace delle sue bambole. A volte la trovavo che scriveva su dei foglietti di carta, le chiedevo cosa stesse facendo e rispondeva che stava preparando le ricette per le medicine dei suoi pazienti”. Il medico di famiglia non è stata la prima scelta: “Prima era attratta dall’oculistica, poi invece per la specializzazione ha capito che c’era un’emergenza con i medici di base. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

