I famigliari di Maddalena Carta la dottoressa di famiglia morta a 38 anni | Il sovraccarico di lavoro corrode anche una persona forte

Maddalena Carta sognava di diventare dottoressa sin da quando era bambina. La 38enne di Dorgali, provincia di Nuoro, è morta per aver trascurato dei malesseri per non abbandonare i suoi pazienti. Come ha raccontato la madre in un’intervista al C orriere della Sera: “Fingeva di auscultare il torace delle sue bambole. A volte la trovavo che scriveva su dei foglietti di carta, le chiedevo cosa stesse facendo e rispondeva che stava preparando le ricette per le medicine dei suoi pazienti”. Il medico di famiglia non è stata la prima scelta: “Prima era attratta dall’oculistica, poi invece per la specializzazione ha capito che c’era un’emergenza con i medici di base. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

famigliari maddalena carta dottoressaI familiari di Maddalena Carta, morta a 38 anni per non trascurare i pazienti: “Faceva orari disumani” - Sognava di fare la dottoressa da quando era bambina Maddalena Carta, la 38enne morta dopo aver trascurato alcuni malesseri  per non abbandonare i pazienti ... Scrive fanpage.it

famigliari maddalena carta dottoressaMorta la dottoressa Maddalena Carta: Dorgali sotto choc - Dorgali Non ce l’ha fatta Maddalena Carta, la dottoressa di Dorgali ricoverata all’ospedale Brotzu di Cagliari in gravissime condizioni. Secondo lanuovasardegna.it

