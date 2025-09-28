I delitti del BarLume da stasera in chiaro su TV8 tre nuovi episodi | si parte con Non è un paese per bimbi
Torna la gang di Pineta con tre episodi della nuova stagione per la prima volta in chiaro su Tv8, ogni domenica alle 21.30. Nella puntata di stasera uno dei "bimbi" è scomparso: che fine avrà fatto? L'attesa è finita per chi non vedeva l'ora di gustarsi in chiaro i tre episodi della nuova stagione de I delitti del BarLume, già usciti su Sky e NOW a inizio anno. La fortunata ed esilarante serie di film creati e diretti da Roan Johnson dai libri di Marco Malvaldi riparte stasera alle 21.30 su TV8 con il primo dei tre nuovi film: Non è un paese per bimbi. I delitti del BarLume: tutti alla ricerca di Gino nell'episodio di stasera Quella di questa sera, domenica 28 settembre, è l'occasione giusta per chi non ha mai messo piede al bancone . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: delitti - barlume
Le meravigliose location de I delitti del BarLume in Toscana
GUIDA TV 27 LUGLIO 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DEI DELITTI DEL BARLUME
Pensionato fa la comparsa ne "I Delitti del BarLume" per 188 euro, l'Inps gliene chiede 20mila: «Non poteva lavorare»
TV8. . Tra momenti emozionanti e nuove sfide,, domani sera alle 21:30 in prima visione su Tv8 vi aspetta “Non è un paese per bimbi”, la prima puntata della stagione 12 de “I Delitti del #Barlume”! - facebook.com Vai su Facebook
Tra momenti emozionanti e nuove sfide,, domani sera alle 21:30 in prima visione su Tv8 vi aspetta “Non è un paese per bimbi”, la prima puntata della stagione 12 de “I Delitti del #Barlume”! Vai su X
I delitti del BarLume, da stasera in chiaro su TV8 tre nuovi episodi: si parte con Non è un paese per bimbi - Torna la gang di Pineta con tre episodi della nuova stagione per la prima volta in chiaro su Tv8, ogni domenica alle 21. Da movieplayer.it
I film in onda in TV stasera, domenica 28 settembre 2025: il capolavoro di Robert Redford - Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 28 settembre 2025: dall’adrenalinico The beekeeper su Sky Cinema 1 al tv movie di culto I delitti del BarLume su TV8. Riporta libero.it