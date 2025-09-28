Torna la gang di Pineta con tre episodi della nuova stagione per la prima volta in chiaro su Tv8, ogni domenica alle 21.30. Nella puntata di stasera uno dei "bimbi" è scomparso: che fine avrà fatto? L'attesa è finita per chi non vedeva l'ora di gustarsi in chiaro i tre episodi della nuova stagione de I delitti del BarLume, già usciti su Sky e NOW a inizio anno. La fortunata ed esilarante serie di film creati e diretti da Roan Johnson dai libri di Marco Malvaldi riparte stasera alle 21.30 su TV8 con il primo dei tre nuovi film: Non è un paese per bimbi. I delitti del BarLume: tutti alla ricerca di Gino nell'episodio di stasera Quella di questa sera, domenica 28 settembre, è l'occasione giusta per chi non ha mai messo piede al bancone . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I delitti del BarLume, da stasera in chiaro su TV8 tre nuovi episodi: si parte con Non è un paese per bimbi