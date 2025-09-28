I cuochi monzesi che prepareranno la cena per la festa della polizia e per il ministro

Monzatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani la polizia di Stato celebra la festa del patrono San Michele e per la cena di gala in programma a Roma sono attesi cuochi molto speciali. Arriveranno da Monza e sono i pizzaioli di PizzAut.PizzAut in cucina per poliziotti e ministroDomani, lunedì 29 settembre, la squadra di pizzaioli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cuochi - monzesi

Cerca Video su questo argomento: Cuochi Monzesi Prepareranno Cena