I cuochi monzesi che prepareranno la cena per la festa della polizia e per il ministro
Domani la polizia di Stato celebra la festa del patrono San Michele e per la cena di gala in programma a Roma sono attesi cuochi molto speciali. Arriveranno da Monza e sono i pizzaioli di PizzAut.PizzAut in cucina per poliziotti e ministroDomani, lunedì 29 settembre, la squadra di pizzaioli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
