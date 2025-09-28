I CNMI Sustainable Fashion Awards 2025 si sono svolti quest’anno all’insegna del ricordo di Giorgio Armani in una serata condotta dall’attrice Shailene Woodley al Teatro alla Scala di Milano aperta da una suggestiva performance di Roberto Bolle

Un appuntamento ricco di emozione e riconoscimenti, dedicato a rendere omaggio alla figura del grande stilista recentemente scomparso. Dopo i saluti ufficiali del sindaco Beppe Sala e di Fortunato Ortombina, sovrintendente e Direttore Artistico della Scala, la serata è entrata nel vivo con un video-tributo a Giorgio Armani, introdotto da Anna Wintour, direttrice globale di Vogue. Sul palco è poi salita la famiglia Armani, accolta da una lunga standing ovation del pubblico, che ha sottolineato il profondo legame e l’eredità lasciata dal maestro. Prima della cerimonia di premiazione, le luci si sono spente e il teatro è stato avvolto dalle note ipnotiche del Bolero di Ravel. 🔗 Leggi su Amica.it

CNMI Sustainable Fashion Awards 2025: arte, umanità e futuro responsabile

Si sono svolti nel segno del ricordo di Giorgio Armani i CNMI Sustainable Fashion Awards 2025, condotti dall'attrice Shailene Woodley al Teatro alla Scala di Milano, aperti da un balletto di Roberto Bolle

