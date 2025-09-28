I cittadini si mobilitano Aperitivi anti degrado | Non ci rassegniamo

Due aperitivi di mobilitazione e di partecipazione collettiva per combattere lo spaccio e il degrado sono stati organizzati dai commercianti in viale Vittorio Veneto ed in piazza Ciardi. Il tutto si è reso necessario in seguito alle risse ed aggressioni avvenute a fine agosto nei due luoghi. Ma non solo, sia viale Veneto che Piazza Ciardi sono noti anche per essere luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti. I commercianti, stanchi dalla situazione e, soprattutto, preoccupati per la propria incolumità e quella dei clienti, hanno deciso di organizzare degli aperitivi per contrastare la situazione e riappropriarsi dei spazi cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

