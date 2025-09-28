I 27 Borghi più belli della Lombardia fanno il pieno di turisti | da Bellano a Monte isola è boom di presenze

Lecco, 28 settembre 2025 – Piccoli è bello. Nei 27 borghi più belli d’Italia della Lombardia i n sette mesi hanno pernottato più di 600mila visitatori. Sono il 6,5% in più dei pernottamenti dello stesso periodo del 2024. Molti sono turisti stranieri, ma aumentano soprattutto gli italiani. Lo rivela Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, in occasione dell’apertura della 17esima edizione del Festival nazionale dei Borghi più belli d’Italia, inaugurato l’altro giorno a Bellano, scelta come capitale del 2025 dei Borghi più belli d’Italia. "Da gennaio a luglio 2025 i borghi lombardi hanno registrato 625. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I 27 Borghi più belli della Lombardia fanno il pieno di turisti: da Bellano a Monte isola è boom di presenze

In questa notizia si parla di: borghi - belli

“Il Borgo dei Desideri” 2025: una notte sotto le stelle nei Borghi più belli d'Italia

Borghi più belli da visitare in estate a Verona e in Veneto

Sarnano fra i Borghi più Belli d’Italia. Storia in quattro cerchie di mura

In questa stagione i borghi che appartengono al circuito dei Borghi più Belli d’Italia – Vogogna, Orta San Giulio, Rassa, il Ricetto di Candelo e Rosazza – offrono un viaggio che unisce paesaggi, storia e tradizioni locali - facebook.com Vai su Facebook

I 4 borghi tra i più belli d’Italia sono in Lombardia: tra lago e montagna vivrete scenari indimenticabili - Due giorni, quattro borghi tra i più belli d'Italia che si possono trovare in Lombardia e a poca distanza l'uno dall'altro. Scrive viagginews.com

Festival dei Borghi più belli d’Italia 2025: Bellano ospita l’evento nazionale - Tre giorni a Bellano, sul Lago di Como, tra convegni, spettacoli e degustazioni per celebrare i borghi italiani, tra tradizione, comunità e futuro sostenibile. Scrive siviaggia.it