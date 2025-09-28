House of guinness stagione 2 | anticipazioni e conferme sul futuro

aggiornamenti sulla seconda stagione di house of guinness. La serie storica House of Guinness, ispirata alla vera famiglia irlandese e creata da Steven Knight, ha riscosso un notevole successo con la sua prima stagione. Dopo il debutto su Netflix, l’interesse si concentra ora sulle prospettive future della produzione, in particolare sulla possibilità di una seconda stagione. L’attesa si intensifica considerando che tutti gli otto episodi sono stati pubblicati il 25 settembre, lasciando molte questioni in sospeso riguardo al prosieguo della narrazione. lo stato attuale della seconda stagione di house of guinness. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - House of guinness stagione 2: anticipazioni e conferme sul futuro

In questa notizia si parla di: house - guinness

