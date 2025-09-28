House Of Guinness | la spiegazione dell’albero genealogico della famiglia
La serie Netflix House of Guinness racconta in modo semi-romanzato la storia della famiglia irlandese Guinness nel 1868, concentrandosi principalmente sui quattro fratelli che avrebbero cambiato per sempre l’eredità e gli affari della famiglia. Sebbene siano presenti alcuni personaggi di fantasia, il cast e i personaggi di House of Guinness sono in gran parte costituiti da figure storiche reali legate alla famiglia in quel periodo. La serie creata da Steven Knight inizia con la morte improvvisa del patriarca Sir Benjamin Lee Guinness nel 1868, che lascia i suoi quattro figli a occuparsi del birrificio di famiglia, delle attività filantropiche, dell’impegno politico, della reputazione sociale e degli oneri familiari, oltre che dei loro complessi problemi personali. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
