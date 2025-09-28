Hotel Costiera Amanda Campana | Spero che il pubblico guarderà la serie in lingua originale

Movieplayer.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nostra intervistsa con il cast italiano della serie disponibile su Prime Video: Antonio Gerardi, Amanda Campana e Pierpaolo Spollon. In Hotel Costiera, la serie Prime Video disponibile in streaming, Jesse Williams interperta Daniel De Luca, ex Marine ora problem solver all'albergo tra Amalfi e Positano di proprietà dei Caetani. Accanto a lui, il cast italiano composto da Antonio Gerardi, Amanda Campana e Pierpaolo Spollon, che abbiamo incontrato in occasione della presentazione dello show. Hotel Costiera: chi sono Gerardi, Campana e Spollon? Tra una battuta e l'altra, scopriamo quale dolce della costiera rappresenta meglio la serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

hotel costiera amanda campana spero che il pubblico guarder224 la serie in lingua originale

© Movieplayer.it - Hotel Costiera, Amanda Campana: "Spero che il pubblico guarderà la serie in lingua originale"

In questa notizia si parla di: hotel - costiera

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola. Gli inizi, la grande occasione con Grey's Anatomy, l'impegno contro il razzismo. Incontro con l'attore che in Italia ha sentito di essere «benedetto»

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola

Hotel Costiera: trailer della nuova serie Original italiana con Jesse Williams

Hotel Costiera, Amanda Campana: "Spero che il pubblico guarderà la serie in lingua originale" - La nostra intervista con il cast italiano di Hotel Costiera: Antonio Gerardi, Amanda Campana e Pierpaolo Spollon. Scrive movieplayer.it

hotel costiera amanda campanaHotel Costiera, intervista ad Antonio Gerardi, Amanda Campana e Pierpaolo Spollon - L'Italia da cartolina, con i meravigliosi colori della Costiera Amalfitana, fa da sfondo alla nuova serie Original italiana di Prime Video Hotel Costiera, ... Lo riporta ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Hotel Costiera Amanda Campana