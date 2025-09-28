Hotel Costiera Amanda Campana | Spero che il pubblico guarderà la serie in lingua originale

La nostra intervistsa con il cast italiano della serie disponibile su Prime Video: Antonio Gerardi, Amanda Campana e Pierpaolo Spollon. In Hotel Costiera, la serie Prime Video disponibile in streaming, Jesse Williams interperta Daniel De Luca, ex Marine ora problem solver all'albergo tra Amalfi e Positano di proprietà dei Caetani. Accanto a lui, il cast italiano composto da Antonio Gerardi, Amanda Campana e Pierpaolo Spollon, che abbiamo incontrato in occasione della presentazione dello show. Hotel Costiera: chi sono Gerardi, Campana e Spollon? Tra una battuta e l'altra, scopriamo quale dolce della costiera rappresenta meglio la serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

