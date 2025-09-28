Holgado fa il bis in Moto2 Moto3 | vince Munoz ma Rueda vede il titolo
Nella classe intermedia vince il pilota Aspar, al secondo centro stagionale. Nella categoria cadetta torna al vertice lo spagnolo del team Intact GP. Il leader iridato allunga, può chiudere i giochi in Indonesia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: holgado - moto2
Moto2: fulmine Tony Arbolino nella FP2 al Sachsenring. Secondo Holgado
Moto2: Holgado davanti a tutti nella prima sessione di libere al Montmelò, Vietti in top 14
Moto2: Vietti sale di colpi nell’ultima sessione di libere al Montmelò, bene Holgado
Moto2 | GP Giappone, Qualifiche: Gonzalez davanti a tutti con Holgado 2° @bossivalentina3 - X Vai su X
Si chiude il GP di San Marino ( venerdì 12 – domenica 14 settembre 2025) con grandi emozioni e due splendidi podi per l’Aspar Team! Dani Holgado 3º in Moto2 Máximo Quiles 2º in Moto3 Un risultato che conferma ancora una volta la passione, l’i - facebook.com Vai su Facebook
Holgado fa il bis in Moto2. Moto3: vince Munoz, ma Rueda vede il titolo - Nella classe intermedia vince il pilota Aspar, al secondo centro stagionale. Riporta gazzetta.it
Moto2, Daniel Holgado trionfa in Giappone. 6° Tony Arbolino, Celestino Vietti cade - Seconda vittoria dell'anno per lo spagnolo Daniel Holgado nel Mondiale 2025 di Moto2. Da oasport.it