Holgado fa il bis in Moto2 Moto3 | vince Munoz ma Rueda vede il titolo

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella classe intermedia vince il pilota Aspar, al secondo centro stagionale. Nella categoria cadetta torna al vertice lo spagnolo del team Intact GP. Il leader iridato allunga, può chiudere i giochi in Indonesia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

holgado fa il bis in moto2 moto3 vince munoz ma rueda vede il titolo

© Gazzetta.it - Holgado fa il bis in Moto2. Moto3: vince Munoz, ma Rueda vede il titolo

In questa notizia si parla di: holgado - moto2

Moto2: fulmine Tony Arbolino nella FP2 al Sachsenring. Secondo Holgado

Moto2: Holgado davanti a tutti nella prima sessione di libere al Montmelò, Vietti in top 14

Moto2: Vietti sale di colpi nell’ultima sessione di libere al Montmelò, bene Holgado

holgado fa bis moto2Holgado fa il bis in Moto2. Moto3: vince Munoz, ma Rueda vede il titolo - Nella classe intermedia vince il pilota Aspar, al secondo centro stagionale. Riporta gazzetta.it

holgado fa bis moto2Moto2, Daniel Holgado trionfa in Giappone. 6° Tony Arbolino, Celestino Vietti cade - Seconda vittoria dell'anno per lo spagnolo Daniel Holgado nel Mondiale 2025 di Moto2. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Holgado Fa Bis Moto2