Hojlund è stato un fantasma ma Conte ha sbagliato pesantissima accusa all’allenatore del Napoli
Il Napoli esce con una sconfitta dalla sfida contro il Milan a San Siro, la partita termina col risultato finale di 2-1. A nulla è servito il forcing finale degli azzurri che dopo il calcio di rigore che dimezzava lo svantaggio aveva chiuso in superiorità numerica. I rossoneri di Max Allegri hanno giocato una grande partita e dopo essere rimasti in dieci sono riusciti a tenere botta contro un Napoli che le ha provate tutte anche se con poca lucidità. (ANSA) TvPlay.it Emilio Annunziata a TvPlay non fa giri di parole e trova subito qual è stato il problema: “ Il Napoli ha giocato coi titolari contro il Pisa, lì magari Antonio Conte doveva far giocare Marianucci, Gutierrez e altri. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: hojlund - stato
Hojlund Juve, novità sul futuro dell’attaccante del Manchester United: è stato proposto a questo nuovo club di Serie A! Ultime
Hojlund Juve, il danese è stato chiaro con le pretendenti: ha un solo desiderio per il suo futuro! La richiesta dell’attaccante
Napoli, Zazzaroni svela: “Il club azzurro stamattina era tornato su Dovbyk”. Sarebbe stato il sostituto di Hojlund
Domenica il #Milan ritrova Rasmus #Hojlund, attaccante che in passato è stato molto vicino a vestire il rossonero. ? Le sue parole ? @MikyMusumeci @la_rossonera - X Vai su X
Domenica il #Milan ritrova Rasmus #Hojlund, attaccante che in passato è stato molto vicino a vestire il rossonero. ? Le sue parole ? - facebook.com Vai su Facebook