Hojlund è stato un fantasma ma Conte ha sbagliato pesantissima accusa all’allenatore del Napoli

Il Napoli esce con una sconfitta dalla sfida contro il Milan a San Siro, la partita termina col risultato finale di 2-1. A nulla è servito il forcing finale degli azzurri che dopo il calcio di rigore che dimezzava lo svantaggio aveva chiuso in superiorità numerica. I rossoneri di Max Allegri hanno giocato una grande partita e dopo essere rimasti in dieci sono riusciti a tenere botta contro un Napoli che le ha provate tutte anche se con poca lucidità. (ANSA) TvPlay.it Emilio Annunziata a TvPlay non fa giri di parole e trova subito qual è stato il problema: “ Il Napoli ha giocato coi titolari contro il Pisa, lì magari Antonio Conte doveva far giocare Marianucci, Gutierrez e altri. 🔗 Leggi su Tvplay.it

