Hockey pista | Trissino supera Lodi nell’andata di Supercoppa
Si apre con il successo di Trissino la stagione 2025-2026 italiana di hockey su pista. La squadra veneta si è infatti imposta per 1-2 ai danni di Lodi in occasione della prima gara valida per la Supercoppa Italiana. Divertente la sfida tra le due squadre, accesasi fin dalle battute iniziali. Trissino mette infatti per prima li musetto davanti trovando il vantaggio provvisorio con Pereira Morais al 19:13. Ma la gioia dura poco. Al 17:23 i lombardi riportano in parità il match, siglando il pareggio con Borgo al 17:23. La disputa vive quindi una lunga fase di stallo, spezzata solo negli ultimi minuti della ripresa da Chanca Silva, autore della rete valida per il 2-1 al 3:50. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: hockey - pista
Hockey pista. Correggio brinda:. Holban e Pedroni convocati in Under 19
Hockey pista: Italia, i convocati per il primo raduno verso gli Europei 2025 di Paredes
Hockey pista: Italia, le convocate per per il primo raduno verso gli Europei Femminili 2025
Inizia la Coppa Italia di Serie A2 2025/26 di hockey su pista Credit Photo: Franco Gasparini - facebook.com Vai su Facebook
HOCKEY PISTA - Agli Europei di hockey pista bronzo per le azzurre che parlano vicentino: battuta per 4-1 la Francia con doppietta di Elena Tamiozzo, miglior marcatrice dell'Italia con 5 reti! https://sportvicentino.it/2025/09/14/agli-europei-di-hockey-pista-bronz - X Vai su X
Grande attesa per Lodi-Trissino, finale di andata della Supercoppa - Sabato alle ore 21, il PalaCastellotti di Lodi alzerà il sipario sulla stagione 2025/26 dell’hockey su pista italiano. Lo riporta noitv.it
Hockey pista, la 55esima coppa Italia di A1 maschile è del Trissino - Hockey su pista protagonista nell’ultimo weekend a Trissino (VI) con le finali di Coppa Italia maschile e femminile. Si legge su repubblica.it