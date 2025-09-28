Hockey ghiaccio | Bolzano vince contro i Black Wings Linz nell’ICE League

La domenica sera dell’ICE Hockey League sorride ai colori italiani, in particolare al Bolzano: gli altoatesini infatti si sono imposti 3-2 contro i Black Wings Linz. Partita incredibile alla Sparkasse Arena: dopo lo 0-0 del primo terzo di gara, nel secondo periodo il match esplode. Vantaggio ospite con Knott, reazione interna firmata da Gazley e Schneider per il momentaneo 2-1 e pareggio di Romig per il 2-2. Si entra negli ultimi venti minuti: a poco più di 10 minuti dalla fine, Frigo piazza la zampata vincente che consente alle “Foxes” di avere la meglio degli avversari. Con questa partita andata in archivio, la classifica del Bolzano vede Gazley e soci a 12 punti in 5 partite. 🔗 Leggi su Oasport.it

