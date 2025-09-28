Arezzo, 28 settembre 2025 – “Fermeremo questo tumore, ci riprenderemo ciò che ci ha tolto e la prima cosa che faremo è sposarci”, dice Francesco ad Annarita. Undici anni insieme, progetti e sacrifici, nuovi traguardi. “Quando i medici hanno comunicato che non c’era più nulla da fare, ci siamo abbracciati e lui mi ha detto: sposiamoci ora ”. Quel letto di ospedale nel “labirinto” del San Donato è diventato un altare sul quale consacrare un amore che durerà per sempre, due vite in una. “Ho visto mio figlio morire, è stata durissima”, sussurra Anna Maria. In ospedale c’è finita anche lei per lo strazio di un calvario condiviso con Francesco Mazzerelli e Annarita Messere, ora sua moglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Ho visto morire mio figlio sposo”. Il sì in ospedale piegato dal male, gli amici in marcia per lui