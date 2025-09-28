Ho un tumore del sangue e questo Natale sarebbe potuto essere l’ultimo della mia vita ma mio figlio di 9 anni mi ha salvato la vita | la storia di Nick Mondek

Il prossimo Natale sarebbe potuto essere l’ultimo per Nick Mondek, se suo figlio di soli 9 anni non fosse intervenuto per dargli un decisivo aiuto nella lotta contro un cancro aggressivo. Il piccolo Stephen è infatti diventato il più giovane donatore di cellule staminali presso un ospedale pediatrico di Los Angeles. Un gesto che il ragazzino ha fatto per salvare la vita del genitore affetto da un tumore del sangue. Nick aveva già ricevuto una donazione di cellule staminali dal fratello maggiore, ma la leucemia mieloide acuta si è ripresentata dopo due anni e mezzo di remissione. Nick, anestesista di 48 anni, racconta la propria vicenda a People: “ È semplicemente fantastico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho un tumore del sangue e questo Natale sarebbe potuto essere l’ultimo della mia vita, ma mio figlio di 9 anni mi ha salvato la vita”: la storia di Nick Mondek

In questa notizia si parla di: tumore - sangue

