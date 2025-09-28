Ho avuto un’intossicazione da ostriche a letto con un’attrice Sembrava l’Esorcista In bagno gridai | ‘Chiama mia moglie muoio!' | così Luca Barbareschi
Luca Barbareschi è alle prese con mille impegni. Dal 2 novembre sarà su Raitre con “Allegro ma non troppo”. Quattro dei suoi film, prodotti con Rai Cinema, sono distribuiti in America: “J’Accuse” di Polanski, uscito ad agosto, “The Palace”, già nelle sale, a novembre “The Penitent”, a febbraio “Paradiso in vendita”, girato a Filicudi. Non va troppo bene sul versante privato. Infatti l’attore e regista si è separato per la terza volta. La storia con Elena Monorchio è finita: “ L’ha voluto lei, donna intelligente. Mi ha detto che sono troppo ingombrante, faticoso, forse ha ragione. Alla mia eta? (69 anni, ndr) avrei preferito di no”, ha confessato a Il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
