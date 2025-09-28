Dal cinema alla tv, passando per il teatro Paolo Kessisoglu però ha ben chiari i ricordi che lo legano a Genova. “Famiglia piccolo-borghese di commercianti, mamma casalinga, una sorella di due anni e mezzo più grande che era il mio opposto – ha affermato l’attore a Paolo Kessisoglu – C’è Da Fare”. In onda lunedì 29 settembre alle 21:00 su Sky TG24, sabato 4 ottobre alle 12:00 su Sky Arte e sempre disponibile On Demand – e quindi pacata, brava a scuola e carina, mentre io ero molto vivace, poco studioso e un casinaro. Una volta ho dato fuoco alla tenda di camera mia. Guardavo sempre la serie ‘Dynasty’, i cui personaggi a volte buttavano le lettere nel camino e per imitarli ho dato fuoco ad una lettera e l’ho buttata dall’altra parte della camera non vedendo ci fosse la tenda”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ho avuto un incidente in moto, partito dall'hotel non ricordo nulla. Sono finito in ospedale. Luca Bizzarri? Non fu amore a prima vista": così Paolo Kessisoglu