Ho avuto due aborti e non posso avere altri figli mio cugino è stato ucciso a sangue freddo e il mio compagno ha un tumore | così Floriana Secondi a Verissimo

Ilfattoquotidiano.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 29 settembre al via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del reality “ Grande Fratello”, stavolta condotto da Simona Ventura. In studio, con la conduttrice, ci sarà un panel di ex gieffini composto da Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. e proprio quest’ultima è stata ospite oggi, domenica 28 settembre, a “Verissimo”. La vincitrice della terza edizione del reality show nel 2003 si è raccontata a Silvia Toffanin, commuovendosi diverse volte. Anzitutto ha raccontato della sua vita privata e del fatto che, a causa di due aborti, non può avere altri figli. Al suo fianco c’è Domiziano che ha 17 anni e che ha speso per la madre, in un videomessaggio commovente, parole di grande affetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

