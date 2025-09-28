Ho avuto due aborti e non posso avere altri figli mio cugino è stato ucciso a sangue freddo e il mio compagno ha un tumore | così Floriana Secondi a Verissimo

Lunedì 29 settembre al via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del reality “ Grande Fratello”, stavolta condotto da Simona Ventura. In studio, con la conduttrice, ci sarà un panel di ex gieffini composto da Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. e proprio quest’ultima è stata ospite oggi, domenica 28 settembre, a “Verissimo”. La vincitrice della terza edizione del reality show nel 2003 si è raccontata a Silvia Toffanin, commuovendosi diverse volte. Anzitutto ha raccontato della sua vita privata e del fatto che, a causa di due aborti, non può avere altri figli. Al suo fianco c’è Domiziano che ha 17 anni e che ha speso per la madre, in un videomessaggio commovente, parole di grande affetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: avuto - aborti

L'attrice si racconta al Corriere della Sera: "Ho cambiato 15 ginecologhe e ho avuto due aborti spontanei. Non mi sento egoista. Ogni donna ha un percorso diverso nel parto" - facebook.com Vai su Facebook

''Ho avuto un aborto nel giorno del nostro anniversario, ho dovuto fingere'': Clizia Incorvaia racconta il grande dolore vissuto con Paolo Ciavarro - ''Ho avuto un aborto nel giorno del nostro anniversario'': Clizia Incorvaia racconta il grande dolore vissuto con Paolo Ciavarro ... Come scrive gossip.it

Clizia Incorvaia: “Ho avuto un aborto, l’amore con Paolo Ciavarro è stato messo a dura prova” - Clizia Incorvaia ha parlato di un periodo delicato della sua vita, vissuto nel primo anno di amore con Paolo Ciavarro, oggi suo marito ... Si legge su fanpage.it