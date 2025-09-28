Hernanes | Sono allegriano perché preferisco l’eleganza e l’intelligenza

Verso Milan-Napoli, Hernanes si è pronunciato a 'Vamos', programma di 'DAZN', sulla sua preferenza tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Hernanes: “Sono allegriano perché preferisco l’eleganza e l’intelligenza”

In questa notizia si parla di: hernanes - sono

Hernanes risponde a Chivu: «Lui dice di andarci piano con Pio Esposito ma non sono d’accordo per un motivo! L’Inter gioca il miglior calcio in Serie A»

La sentenza del ‘Profeta’ #Hernanes su DAZN dopo #CagliariInter E #Giaccherini conferma: “Sono d’accordo, giocano il miglior calcio” Tu che ne pensi? - facebook.com Vai su Facebook

Hernanes: "L'Inter gioca ancora il miglior calcio in Italia. Andarci piano con Pio Esposito? Non sono d'accordo con Chivu: ecco perché" - X Vai su X

Lazio, Hernanes: 'Sono alla svolta della mia carriera' VIDEO - br: 'Ho passato momenti molto duri e complicati, quando ero al Santo Andrè - Riporta calciomercato.com

Hernanes stravolge la Juve di Tudor, fuori due top: "Così ti giochi Scudetto e Champions" - Hernanes, centrocampista brasiliano che in Italia ha indossato le maglie di Lazio, Inter e Juventus per due stagioni dal 2015 al 2017 si è prodigato in un giochino pubblicato ... Secondo tuttosport.com